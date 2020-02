Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stipendium für russische Geigerin

Asiia Garipova ist die neue Maria-Pawlowna-Stipendiatin. Christoph Stölzl, Präsident der Hochschule für Musik „Franz Liszt“, überreichte das Stipendium am Samstag im Rahmen einer Soiree im Festsaal Fürstenhaus. Die 23-jährige Geigenstudentin des Staatlichen Konservatoriums für Musik „Rimski-Korsakow“ in St. Petersburg erhält im Studienjahr 2019/20 Unterricht in der Klasse von Violinprofessor Andreas Lehmann. Das Stipendium für ein einjähriges, sogenanntes „Kontaktstudium“ in Weimar ist mit insgesamt 7500 Euro dotiert und wird von der Hamburger „Gartow-Stiftung – Freunde der Musik St. Petersburg“ finanziert.