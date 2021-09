Der Gemeindesaal in Großschwabhausen bietet (wie hier 2019) jede Menge Platz zum Stöbern an Second-Hand-Ständen.

Stöbern beim Kindersachen-Markt in Großschwabhausen

Großschwabhausen. Der Kindersachen- und Spielzeugmarkt in der Gemeindehalle erlebt bereits seine 18. Auflage.

Seine 18. Auflage erlebt am Samstag, 11. September, der Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in Großschwabhausen. Schwangere mit Mutterpass haben die Chance, bereits ab 8 Uhr in den Second-Hand-Waren zu stöbern, für alle anderen öffnen sich die Türen der Gemeindehalle um 8.30 Uhr. Bis 12 Uhr haben Eltern und Knirpse Zeit, etwas Passendes zu finden. Die Organisatorinnen werden ihren Verkaufserlös für gemeinnützige Zwecke spenden.