Weimar Noch vor wenigen Wochen war unsicher, ob das Bauvorhaben so weit gelangen würde.

Straßen am Sophienstiftsplatz in Weimar freigegeben

Weimar. Die Straßen im ersten Bauabschnitt am Sophienstiftsplatz sind über die Feiertage für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Vertreter der Verwaltung und der Baufirma Eurovia durchschnitten dafür symbolisch ein Trassierband an der unteren Erfurter Straße. Vor wenigen Wochen galt die Teilfertigstellung noch als unsicher.

Der Straßenabschnitt der unteren Erfurter und der östlichen Coudraystraße gehört zum größten Verkehrsinfrastrukturprojekt des vergangenen Jahrzehnts in Weimar: Für rund 5,5 Millionen Euro werden der Sophienstiftsplatz und die Gropiusstraße saniert und umgestaltet. Neben dem Straßenaufbau werden nahezu alle Leitungen erneuert.

Die Gehwege auf den erneuerten Abschnitt sind noch nicht fertig. Sie sollen aber begehbar sein. Der Platz selbst kann nicht überquert werden. Die Bushaltestelle in der unteren Erfurter Straße erhält ihre Deckschicht erst später. Die besonders standfeste Oberfläche konnte witterungsbedingt noch nicht eingebaut werden.

Nach dem Jahreswechsel tritt auf dem Abschnitt eine Einbahnstraßenregelung in Kraft, bis die Arbeiten an Gehwegen und Nebenanlagen beendet sind. Sie sollen am 11. Januar fortgesetzt werden.

Noch im ersten Quartal soll Bauphase 2 begonnen werden: die zentrale Platzfläche hinter dem Theater und die Gropiusstraße. Dann bleibt die Durchfahrt zum Goetheplatz gesperrt. Die Stadt will diese Zeit nutzen, um die Fahrbahnen und die Bushaltestellen am Goetheplatz zu erneuern. Die Umsetzung hängt allerdings von Fördermitteln ab, die bis Mitte Januar beantragt sein müssen.