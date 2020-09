Straßen und Wege ab Montag gesperrt

Gesperrt wird ab Montag der Fußweg vom Blockheizkraftwerk Weimar-West zur Eisernen Brücke. Bis zum 16. Oktober wird dort eine Gasleitung verlegt.

Etwas kürzer fallen die Beeinträchtigungen am Rödchenweg 17 aus. Dort entsteht ab Montag bis zum 2. Oktober ein Gas-Hausanschluss. Die Straße wird zumeist halbseitig gesperrt. Am 24. September muss sie allerdings von 7 Uhr bis 18 Uhr voll gesperrt werden.

Auf eine halbseitige Straßensperrung müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Montag an der Einmündung der Berkaer Straße auf die Belvederer Allee bei Haus Nr. 5 einstellen. Dort muss ein Abwasseranschluss repariert werden. Die Arbeiten sind bis zum 18. September geplant. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr.

Zeitweilige Verkehrsbehinderungen hat die Stadtverwaltung auch in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Siedlersfreud ab dem 14. September angekündigt. Dort wird an Haus Nr. 30 ein Mobilkran gestellt. Bis zum 23. Oktober sei mit Vollsperrungen bis zu drei Stunden bei Materiallieferungen zu rechnen.