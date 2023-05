Streichkonzerte bei Seebach

Das Forum des Marie-Seebach-Stifts ist in dieser Woche Gastgeber zweier Konzerte.

Weimar. Auf zwei Konzerte mit Streichern der Liszt-Hochschule dürfen sich in dieser Woche Besucher des Weimarer Seebach-Forums freuen.

Gleich zu zwei klassischen Konzerten hat sich in dieser Woche die Musikhochschule „Franz Liszt“ im Weimarer Seebach-Forum an der Tiefurter Allee angesagt. Bereits am Dienstag, 9. Mai, sind hier Studierende aus der Violoncello-Klasse von Professorin Maria-Luise Leihenseder-Ewald zu Gast. Sie spielen Solowerke und Kammermusik, die ihrem Instrument auf den Leib geschrieben sind.

Auch am Donnerstag, 11. Mai, sind bei Seebach Streicher der Hochschule zu hören. Dann gestalten Studierende aus der Klasse von Professor Matthias Wollong an der Tiefurter Allee ein Violinenkonzert.

Beide Veranstaltungen beginnen um 16 Uhr, sind für jedermann öffentlich und kostenlos. Allerdings sind Spenden für die kulturelle Arbeit des Seebach-Forums wie immer willkommen.