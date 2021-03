Streit eskaliert: Ein Verletzter - Polizei sucht Randalierer - Rentner gefährdet mehrere Autofahrer

Das sind die Meldungen für Weimar, Apolda und das gesamte Weimarer Land.

Einbrecher in Agrarbetrieb

In der Nacht auf Freitag suchten Unbekannte einen landwirtschaftlichen Betrieb in Mönchenholzhausen heim. Die Täter überwanden den Zaun des Firmengeländes und verschafften sich gewaltsam Zutritt in einen Werkstattraum, welchen sie nach Brauchbarem durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe diverse Werkzeuge und Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 3.000 Euro

Polizei sucht mehrere Randalierer in Weimar

Freitagmorgen wurden Polizisten in die Ernst-Thälmann-Straße in Weimar gerufen. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht auf Freitag den rechten Außenspiegel eines parkenden Ford beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugen sahen am Donnerstagabend zwischen ca. 22:30 bis 22:45 Uhr je zwei dunkel gekleidete Männer und Frauen am Tatort. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können (Tel. 03643/882-0; mailto: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Ebenfalls Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung am späten Samstagabend in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Weimar. Unbekannte rissen zwei Sitzbänke aus der Verankerung und warfen diese auf die Fahrbahn. Polizeibeamte konnten die Bänke von der Straße entfernen, bevor es zu Gefährdungen kam. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel gekleidete Jugendliche handeln, die sich in Richtung Steubenstraße / Katholische Kirche entfernten. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Streit eskaliert: Junger Mann im Krankenhaus

Samstagmorgen gegen 4 Uhr stellten Beamte in der Amalienstraße in Weimar mehrere Personen, darunter zwei am Boden liegende, verletzte Jugendliche fest. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zuvor zwei Gruppen aneinander. Eine Gruppierung aus drei Personen hielt sich in der Amalienstraße auf, als eine Gruppe aus vier Personen an diesen vorbei lief in Richtung Wielandplatz.

Aufgrund einer laut Polizei unsittlichen Bemerkung aus der Dreiergruppierung waren zwei Jugendliche aus der Vierergruppierung der Ansicht, darauf zu reagieren, indem sie mit ihren Fahrrädern nochmals zur Gegenpartei fuhren, um diesen Bierflaschen vor die Füße zu werfen. Dabei stürzten sie, bzw. wurden von den Rädern gezogen. Der weitere Ablauf ist bislang nicht bekannt. Einer der Radfahrer (21 Jahre) erlitt Verletzungen im Gesicht und musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

82-jähriger Autofahrer gefährdet mehrere andere Autofahrer

Samstagabend gegen 19 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei Weimar einen Pkw, der in auffälliger Fahrweise von Schöndorf in Richtung Großobringen fährt. Das Fahrzeug fuhr in Schlängellinien und abwechselnd schnell und dann wieder langsam. Bereits zuvor sollen auf der B7 (Erfurt Richtung Weimar/Schöndorf) andere Autofahrer gefährdet worden sein. Der Pkw fuhr weiter über Sachsenhausen, Pfiffelbach und Niederroßla bis nach Apolda. Auch dabei zeigten sich laut des Zeugen weitere Auffälligkeiten. Der Fahrer fuhr zum Teil in starken Schlängellinien, mehrfach kam es fast zu Kollisionen mit Verkehrsinseln bzw. Leitplanken.

Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug in Apolda zu stoppen. Hinweise auf alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht, jedoch stellte sich heraus, dass der Fahrer (82 Jahre) den Anforderungen des Straßenverkehrs offensichtlich nicht mehr gewachsen ist. Es wurde Anzeige wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Zeugen, sowie eventuelle durch die Fahrweise des Seniors gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar zu melden. Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Pkw VW, der kurz nach 19 Uhr auf der B7 zwischen Tröbsdorf und Schöndorf unterwegs war, sowie weitere Fahrer, die zwischen 19:15 Uhr und 19:40 Uhr auf der Strecke zwischen Weimar und Apolda (über Pfiffelbach) unterwegs waren und Angaben zur Fahrweise machen können.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Jagdhund bei Prüfung entführt – Polizei findet ihn in fremdem Auto