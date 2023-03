Ein verbaler Konflikt zwischen zwei Männern eskalierte am Montag in Weimar. (Symbolbild)

Streit zwischen zwei Männern eskaliert in Weimar

Weimar. Am Montag kam es in Weimar zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, welche für einen der Beteiligten im Krankenhaus endete.

In der Weimarer Brennerstraße gerieten am Montagnachmittag zwei Männer in einen Streit. Ein 39-Jähriger und ein 42-Jähriger attackierten sich dabei verbal auf offener Straße.

Laut Polizei eskalierte der sich hochschaukelnde Streit, als der Ältere dem Jüngeren Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Dieser musste daraufhin zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

