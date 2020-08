Studenten an der Hotline

Weimar. Spezielles Angebot der Fakultät Bauingenieurwesen der Uni in Weimar: Individuelle Infos und Tipps am Telefon oder per E-Mail

Auch in diesem Jahr unterstützen Studenten der Fakultät Bauingenieurwesen die Neuen beim Semesterstart. Sie beantworten bis 30. Oktober an einer Hotline Fragen rund ums Studium. Wie wichtig ist Mathe? Wird das Wintersemester digital? Wann endet die Bewerbungsfrist? Die Hotline diene als Anlaufstelle für offene Fragen bis hin zum Leben in Weimar. Das gebe einen realistischen Eindruck in die fachlichen und persönlichen Anforderungen und solle helfen, Unsicherheiten abzubauen und die Erstsemester reibungslos in den Studienalltag zu integrieren. Das Service-Angebot sei coronabedingt in diesem Jahr gefragter denn je.