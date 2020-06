Weimar. Auf der neuen Website „Digital Orientieren“ informiert die Bauhaus-Universität Weimar ab sofort umfassend über das Studium und das Leben in Weimar.

Studentische „Bauhaus.Botschafter“ helfen bei Studienwahl

Die Bauhaus-Uni Weimar hat für alle Studieninteressierten eine neue digitale Anlaufstelle geschaffen: Die Website „Digital Orientieren“ informiert ab sofort umfassend über das Studium und das Leben in Weimar und bietet Unterstützung bei der Studienwahl. Auch der Hochschulinformationstag wird am Samstag, 4. Juli, digital stattfinden.

Die Website „Digital Orientieren“ bündelt alle relevanten Informationen auf einen Blick: So finden sich hier aktuelle Termine für Bewerbungen und Eignungsprüfungen sowie Informationen zu den einzelnen Fakultäten und Studiengängen. Wer weitere Details aus dem Studienalltag erfahren will, kann außerdem Kontakt zu den studentischen „Bauhaus.Botschaftern“ aufnehmen.

Auch das persönliche Gespräch am Telefon ist wieder gefragt: „Nachdem es in den ersten Wochen seit dem Lockdown ruhig geworden war, stelle ich nun fest, dass sich Abiturienten wieder verstärkt bei mir melden“, berichtet Studienberater Christian Eckert von Anfragen zu den Bewerbungsmodalitäten und Anmeldefristen. Damit allen Studieninteressierten der Beginn im Wintersemester 2020/21 möglich ist, wurden die Fristen an der Bauhaus-Uni nach hinten verschoben. Fünf Bachelor-Studiengänge sind zulassungsfrei: Für Bauingenieurwesen, Management (Bau Immobilien Infrastruktur), Umweltingenieurwissenschaften, Informatik und Medienkultur ist eine Einschreibung ohne vorherige Eignungsfeststellung bis zum 30. September möglich.

Ergänzt wird das Informationsangebot durch den digitalen Hochschulinformationstag. Dieser findet am 4. Juli von 10 bis 15 Uhr online statt. Neben Vorträgen zu den Studienangeboten und den Studienbedingungen in Weimar, können Studieninteressierte in Chats mit Vertretern der allgemeinen Studienberatung und der Fachstudienberatung sowie Studierenden ihre Frage rund um das Studium stellen.

Weitere Informationen: https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/studium/digital-orientieren/