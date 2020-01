Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Studierende geben Einblick in Arbeitsprozesse

Die Fakultäten Architektur und Urbanistik sowie Kunst und Gestaltung der Bauhaus-Uni Weimar eröffnen am Donnerstag, 6. Februar, 17 Uhr, im Uni-Hauptgebäude ihre Semesterpräsentationen. Bis zum 9. Februar laden Ateliers und Arbeitsräume auf dem Unicampus und im Stadtraum zum Besuch der Projekte und zu einem Rundgang ein. An der diesjährigen „go4spring“ der Fakultät Architektur und Urbanistik beteiligen sich 17 Professuren mit 28 Projekten. Die „Winterwerkschau“ der Studierenden der Fakultät Kunst und Gestaltung öffnet in diesem Jahr zum vierten Mal Atelier- und Werkstatttüren. Über 40 Projekte werden in Gruppen oder einzeln bespielt. Am Eröffnungsabend stehen zwei Konzerte auf dem Programm. Der Eintritt zu allen Ausstellungen und Veranstaltungen ist frei.