Sturm in Weimar: City-Skyliner, Parks und Friedhöfe gesperrt

Der Sommersturm Kirsten hat seine ersten Opfer in Weimar. Wer am Mittwoch mit dem City-Skyliner aufsteigen wollte, der muss noch einmal wiederkommen. Ab Böen von 70 km/h wird die höchste mobile Aussichtsplattform der Welt auf dem Goetheplatz nicht mehr betrieben. Eine automatische Abschaltvorrichtung würde ansonsten die Fahrt einstellen. Die Besucherkabine ist in der niedrigsten Position platziert und bildet mit 30 Tonnen ein zusätzliches Gegengewicht gegen die Windlast.

Angesichts der Wetterprognosen hat die City-Skyliner GmbH entschieden, den Betrieb heute nicht mehr aufzunehmen. Es werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Die Sky-Liner-Bar ist geöffnet.

Die Stadtverwaltung und die Klassik-Stiftung haben die Bürger vor dem Betreten der Parks und Friedhöfe gewarnt. Bei den städtischen Einrichtungen sind der Historische Friedhof, der Hauptfriedhof und der Jakobsfriedhof ausdrücklich erwähnt. Die Warnung gilt zudem für den Weimarhallenpark und den Poseckschen Garten.

Im Bereich der Klassik-Stiftung bleiben zudem folgende Liegenschaften geschlossen: Parkhöhle, Schloss Belvedere, Goethes Gartenhaus und die Fürstengruft. Das Römische Haus, das Wielandgut Oßmannstedt, Schloss Tiefurt, Schloss Kochberg und das Liszt-Haus sind im Zuge der coronabedingt eingeschränkten Öffnungszeiten ohnehin nur an den Wochenenden geöffnet.

Der historische Baumbestand ist in Teilen über 200 Jahre alt und gehört zur denkmalgeschützten Substanz der Gärten, erläuterte die Stiftung. Gerade diese alten Bäume prägen das Bild der Parkanlagen. Sie weisen aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters oft Schädigungen auf, die zwar regelmäßig kontrolliert werden, doch nicht jeder Schaden sei von außen zu erkennen. So könne es trotz der Erfüllung aller verkehrssicherheitsrelevanten Bedingungen zu Umstürzen und größeren Astabbrüchen kommen.

