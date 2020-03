Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südkreis-Wasserverband schließt die Türen

Der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) Arnstadt und Umgebung hat seine Verwaltung seit dieser Woche für jeglichen Besucherverkehr geschlossen. Im Weimarer Land ist der WAZV für die Orte Kranichfeld, Hohenfelden, Klettbach, Nauendorf, Rittersdorf und Tonndorf zuständig. Die Schließung des Gebäudes in Arnstadt (Schönbrunn 9) diene, so Werkleiter Wolfgang Treyße in einer Pressemitteilung, dem Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Besuchern. Das gelte ebenso für die Bereiche Trinkwasser und Abwasser in Ichtershausen. Klärung von Anliegen vor Ort sei vorerst nur nach telefonischer Anmeldung in absoluten Notfällen möglich. Nicht angemeldete Besucher müsse man abweisen. Es handele sich dabei nicht um Panikmache, sondern trage der Aufgabe in einem sogenannten „kritischen Infrastrukturbereich“ Rechnung.

Kontakt: verwaltung@wazv-arnstadt.de, 03628-6090, Bereitschaftsdienste Trinkwasser 0170-2779691, Abwasser 0172-6960003