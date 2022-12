Szenen eines Familienlebens: 4. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar

Christof Prick springt in Weimar als Dirigent ein.

Weimar. Strauss‘ „Sinfonie Domestica“ im 4. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar am Sonntag und Montag in der Weimarhalle.

In der Weimarhalle spielt die Staatskapelle Weimar am Sonntag, 11. und Montag, 12. Dezember, jeweils 19.30 Uhr ihr 4. Sinfoniekonzert dieser Saison. Krankheitsbedingt gibt es kurzfristig einen Wechsel am Pult und damit verbunden auch eine Änderung im Programm: Für Andreas Wolf springt Christof Prick als Dirigent ein. Anstelle der für die erste Konzerthälfte angekündigten Kompositionen von Detlev Glanert und Franz Schubert erklingt Joseph Haydns Sinfonie Nr. 101 D-Dur „Die Uhr“, die zu den späten Meisterwerken des Wiener Klassikers zählt, heißt es aus dem DNT.

Nach der Pause taucht die Staatskapelle dann in den spätromantischen Klangfarbentopf von Richard Strauss‘ „Sinfonia Domestica“ ein, die deutlich autobiografische Züge aufweist: In dem gigantisch besetzten Orchesterwerk machte der Komponist buchstäblich das eigene Familienleben zum Thema und zauberte aus Banalitäten des Alltags mitreißende musikalische Momente. Dabei schuf er vielschichtig tönende Charakterporträts seiner selbst, seiner Frau und seines Sohnes, die sowohl kunstvoll miteinander verwoben sind als auch den Instrumenten eine Bühne für zahlreiche reizvolle Soli bieten.

Karten sind für die beiden Konzerte, zu denen es jeweils 18.45 Uhr eine Einführung gibt, noch erhältlich.