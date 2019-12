Tabu-Zonen in der historischen Altstadt

Alle Jahre wieder: Schon lange vor dem Silvestertag knallt es am Goetheplatz, am Buchenwaldplatz, am Straßburger Platz und in der Marcel-Paul-Straße. Alle Jahre wieder tritt für Weimar allerdings auch ein Abbrennverbot für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 in der historischen Altstadt in Kraft. Die Allgemeinverfügung ist mit der Stadt abgestimmt, erlassen wird sie allerdings vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.

Danach dürfen zum Jahreswechsel am 31. Dezember 2019 und am 1. Januar 2020 in Weimar auf dem Markt, auf dem Theaterplatz, auf dem Herderplatz und im Gebiet des Stadtschlosses pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 nicht abgebrannt werden.

Der Anlass für das Verbot liegt zehn Jahre zurück und war gar keine Pyrotechnik. Eine sogenannte Himmelslaterne hatte im Sommer 2009 im Gebäudekomplex zwischen Brauhausgasse, Frauentor- und Schillerstraße einen verheerenden Brand ausgelöst. Das Verbot von Feuerwerkskörpern in der historischen Altstadt war eine Folge dieser Katastrophe.

In der amtlichen Anordnung sind die Bereiche grundstücksscharf abgegrenzt. So reicht die Verbotszone am Markt von der Kaufstraße 1 und 2 über den Markt 3 bis 6, an der Ostseite vom Markt 6 über den Markt 10 bis zum Markt 19 (Hotel Elephant), an der Südseite vom Elephant bis zum Markt 24 und zur Windischenstraße 1 und an der Westseite am Rathaus (Markt 1) entlang bis zur Kaufstraße 1.

Die Zone am Theaterplatz wird vom Goethekaufhaus, vom Haus der Weimarer Republik und vom Wittumspalais, vom Theater-Café und vom Deutschen Nationaltheater begrenzt. Am Herderplatz gilt die Verbotszone auf dem gesamten Herderplatz einschließlich des Herderdenkmals und der Stadtkirche St. Peter und Paul.



Das Stadtschloss-Gebiet ist derweil größer als es der Name sagt: Es reicht von der Einmündung Vorwerkgasse/Burgplatz in Richtung Kegelplatz entlang der Grünanlage bis zur Ilm, östlich führt die Grenze entlang der Ilm nach Süden bis zur Schnittstelle mit der verlängerten Ackerwand. Einbezogen sind der Platz am Haus der Frau von Stein und der Platz der Demokratie bis einschließlich Grüner Markt und Burgplatz bis zur Einmündung Vorwerkgasse.