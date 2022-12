Täglich grüßt der Muffin

Marvin Reinhart über Gewöhnliches und Ungewöhnliches

Jetzt sind es beinahe drei Monate – mit mehr Pathos auch ein Viertel Jahr – in denen ich mich als Redakteur in Weimar für Weimar umtreiben darf. Vieles ist immer noch neu, doch in gewissen Tätigkeiten schleicht sich peu à peu der Alltag ein.

Nun spricht man ja dem Alltäglichen neben allerlei Kritik seiner Eintönigkeit auch eine gewisse Ästhetik zu. Die offenbarte sich in voller Pracht beim mittlerweile so ganz gewöhnlichen Bäcker-Besuch gegenüber unserer Redaktion, als der alltägliche Schokomuffin schon beim Betreten des Ladens auf der Theke lag. Ja, dieser Muffin hat es mir angetan. Weiß offenbar auch die Verkäufern und packt nun die Süßigkeit schon in die Tüte, da habe ich die Türklinke noch nicht einmal in der Hand.

An diese wirklich schöne Seite des Alltags kann ich mich gewöhnen. Stellt sich nur die Frage: Wenn ich mich daran gewöhnt habe, wie nehme ich diese nette Geste dann wahr? Wird sie Eintönig? Gewöhnlich? Allzutäglich? Für diesen Fall möchte ich mich an dieser Stelle absichern und schon vorweg einfach mal sagen: herzlichen Dank.