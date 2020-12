Vor der St.-Marien-Kirche in Bad Berka gibt es ab Montag tägliche Advents-Andachten.

Bad Berka. Die evangelische Kirchengemeinde in Bad Berka bietet ab Montag jeden Abend ab 18 Uhr kleine Andachten im Freien mit Weihnachtsliedern an.

Tägliche Andachten im Freien in Bad Berka

Kleiner Trost für den abgesagten „Lebendigen Adventskalender“: Die evangelische Kirchengemeinde St. Marien in Bad Berka organisiert ab Montag, 7. Dezember, täglich 18 Uhr Andachten mit Weihnachtsliedern im Freien vor der Stadtkirche. „Damit der Advent nicht ohne geistliche Worte und Lieder verstreicht“, so Pfarrer Ulrich Matthias Spengler. Bei schlechtem Wetter ziehe man in die Kirche um. Die Auftakt-Andacht leitet Gemeindepädagogin Elke Krause, danach geht es im Wechsel mit Rolf Sedlacek, Johanna Pfeifer und Pfarrer Spengler weiter.