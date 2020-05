Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tafel sucht neue Räume in Bad Berka

Bad Berka. Die Blankenhainer Tafel sucht ein neues Quartier für ihre Ausgabestelle in Bad Berka: Wie Marco Modrow, Teamleiter des Diakonie-Sozialkontors in Weimar, in einer Presseinformation mitteilte, muss die Tafel das Gebäude in der Tiefengrubener Straße 21 zum Ende des Monats räumen. Grund ist ein schwerwiegender Wasserschaden im gesamten Gebäude, über den der Eigenbetrieb Kommunale Wohnungen (EKW) der Stadt Bad Berka die Tafel bereits vor rund einem halben Jahr informierte. Die seitdem betriebene Suche nach einem Ersatzquartier blieb bislang erfolglos.

„Selbst bemerkt haben wir den Wasserschaden gar nicht“, so Modrow. Offenbar sei ein Leck in einer Wasserleitung im Dachgeschoss über Jahre unentdeckt geblieben, und die Feuchtigkeit durchsetzte die Lehmwände des Gebäudes nach und nach von oben nach unten. Das erfordere eine grundlegende Sanierung, auch die Wohnungen in den Etagen über den Tafel-Räumen seien betroffen.

„Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass wir wegen des noch nicht absehbaren Zeitraums nicht in das Gebäude zurückkehren“, so Modrow. Die Suche nach einer Alternative habe sich in der Kurstadt bisher schwierig gestaltet. „Da wir hier nur einen Ausgabetermin pro Woche haben, können wir keine große Miete zahlen. Beim Eigenbetrieb mussten wir nur die Nebenkosten tragen.“ Die Anforderungen der Tafel sind nicht allzu hoch: Erdgeschoss, 40 bis 60 Quadratmeter, beheizbar, eine Toilette mit Waschbecken für die ehrenamtlichen Ausgabe-Helfer. Modrow: „Die Stadt Bad Berka und der Eigenbetrieb unterstützen uns bei der Suche, aber bisher war noch nichts dabei.“

Rund 40 Erwachsene und 15 Kinder bekommen in Bad Berka jeden Donnerstag 15 bis 16 Uhr Lebensmittel, welche das Tafel-Team zuvor am Vormittag in Märkten der Region abgeholt hat. Die Diakonie will dieses Angebot in jedem Fall aufrecht erhalten: „Notfalls“, so Modrow, „verteilen wir erstmal aus einem Pavillon oder direkt von der Transporter-Ladefläche.“