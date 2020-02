Weimar. Mehr als 1000 Angebote in Weimar und im Weimarer Land sind für den 4. März noch unbesetzt.

Tag der Berufe: noch freie Plätze für Jugendliche

Berufe hautnah im Unternehmen erleben und herausfinden, ob sie passen – das können Jugendliche am 4. März. Der Tag der Berufe eröffnet Schülern ab der 7. Klasse die Möglichkeit, Einblicke in ihren Wunschberuf zu bekommen. Unter dem Motto „Ich finde meinen Traumberuf“ öffnen Unternehmen ihre Türen und gewähren exklusive Einblicke in die Berufswelt.

Die Anmeldungen laufen online, und mehr als 800 Jugendliche aus Erfurt, dem Landkreis Sömmerda, dem Ilm-Kreis, dem Weimarer Land sowie der Stadt Weimar haben sich bereits einen Platz gesichert. Derzeit sind noch viele Berufserkundungen frei.

In Weimar und im Weimarer Land sind 47 Unternehmen dabei und stellen über 60 Berufsbilder vor. Bislang haben sich knapp 100 Jugendliche angemeldet. Über 1000 Plätze sind noch frei. Das Angebot reicht von A wie Automobilkaufleute, Elektroniker, Fachkräfte Lagerlogistik oder Lebensmitteltechnik über Hotelfachleute, Industriemechaniker, Kaufleute, Mechatroniker, Restaurantfachleute und Verfahrensmechaniker bis Z wie Zerspanungsmechaniker.

Anmeldungen sind noch bis 27. Februar möglich. Dabei können Jugendliche und Eltern sofort sehen, welche Termine frei sind, und direkt die Wunschveranstaltung buchen.

www.tagderberufe.de