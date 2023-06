Tag der offenen Tür im Weimarer Tierheim steht bevor

Am kommenden Sonntag gibt es auch allerlei Informationen zu Vierbeinern. (Symbolfoto)

Weimar. Am kommenden Sonntag, 2. Juli, hält das Weimarer Tierheim ein vielfältiges Programm parat.

Das Tierheim in Weimar öffnet am kommenden Sonntag, 2. Juli, seine Pforten. Zum Tag der offenen Tür laden das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in enger Zusammenarbeit mit dem Verein Tierheimhilfe Weimar herzlich ein.

Führungen durch die Tierhäuser werden um 12 Uhr, 13.30 Uhr und um 15 Uhr angeboten. Die traditionellen Festlichkeiten in der Berkaer Straße 16 beginnen indes schon um 11 Uhr mit einem reichhaltigen Programm. Neben Infoständen über aktuelle Tierschutztätigkeiten oder zu „Dogs Vital Tierphysiotherapie“ werde etwa das Kinderorchester des Jugendblas- und Schauorchesters Weimar erwartet. Vor Ort seien aber auch die Freiwillige Feuerwehr Niedergrunstedt oder die Berufsfeuerwehr Weimar, der Verein Kindervereinigung oder 501st Legion.

Für zauberhafte Unterhaltung sorgt „Der unglaublich fantastische Heiner – der Zauberer“. Zudem stehe eine Hüpfburg bereit und freilich ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Stadtverwaltung bittet Autofahrer, den Parkplatz Edeka Günther in der Lyonel-Feininger-Straße zu nutzen. Parken sei dort am Sonntag kostenfrei, ebenso wie der Eintritt zum Tierheimfest selbst. Spenden seien indes herzlich willkommen und würden ausnahmslos zum Wohle der Tiere eingesetzt.