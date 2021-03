Talvolk wirbt für Online-Seminar zu Klimaschutz

Zur Teilnahme an einem Online-Seminar der Stiftung „Plant for the planet“ ruft der Talvolk-Verein die 8- bis 14-Jährigen von Tonndorf, Hohenfelden, Nauendorf und Tiefengruben auf. Die zweistündige Veranstaltung am Samstag, 20. März, ab 9.30 Uhr, soll Schüler zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbilden.

Die Teilnahme ist kostenlos, zum Programm gehören ein „Weltspiel“ und ein Rhetorik-Training. Außerdem gebe es Tipps zum Bäumepflanzen. Anmeldungen sind bis einschließlich Donnerstag, 18. März, noch möglich.

www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien