Tannrodaer Museum erneut im Blickpunkt

Tannroda. Die Zukunft des Korbmachermuseums ist einer der Tagesordnungspunkte zur Einwohnerversammlung in Tannroda am Dienstag.

Nachdem das Thema bereits in der jüngsten Stadtratssitzung im Mittelpunkt einer langen Debatte stand, folgt nun ein weiteres Podium zur Erörterung von Standpunkten und Lösungswegen: Die Zukunft des Korbmachermuseums in Tannroda hat ihren eigenen Tagesordnungspunkt in der Einwohnerversammlung am Dienstag, 6. Juni, ab 18 Uhr im Bürgerhaus des Bad Berkaer Ortsteils (Lindenberg 2). Aktuell sind der Heimatverein als Träger des Museums und die Burg-Stiftung als Eigentümer der Immobilie in ihren Vorstellungen noch relativ weit voneinander entfernt. Weitere Schwerpunkte der Tagesordnung sind der Spielplatz und die Sanierung der Turnhalle. Vor Ort sind Bürgermeister Michael Jahn (CDU), Ortsteilbürgermeister Günter Schmieder (Linke) sowie Mitarbeiter der Verwaltung.