Auch in diesem Jahr richtet die Thüringer Tanz-Akademie in der Weimarhalle zwei Debütantenbälle aus.

Tanz-Akademie in Weimar startet in Saison

Weimar. Die Thüringer Tanz-Akademie lässt wieder bitten. In dieser Woche startet sie in Weimar in die neue Tanzsaison.

Die Thüringer Tanz-Akademie startet in dieser Woche mit der Gesellschaftstanz-Ausbildung für Jugendliche und Erwachsene in die neue Tanzsaison. Von Walzer bis Salsa und von Foxtrott bis Disco-Fox können Tanzbegeisterte jeden Alters in den Weimarer Tanzschulen im Cranach-Haus am Markt und der Kultur-Kirche in der Schubertstraße neben dem Kursangebot auch monatliche Tanz-Übungsabende besuchen.

Die Höhepunkte im Tanzjahr der Akademie sind neben den Tanzabenden die beiden großen Debütantenbälle am 30. Juni und 1. Juli in der Weimarhalle sowie der zum dritten Mal gemeinsam mit der Stadt Weimar veranstaltete Open-Air-Ball am 27. August auf dem Weimarer Marktplatz.

Weitere Infos unter: www.thueringer-tanz-akademie.de oder telefonisch unter 03643/777377