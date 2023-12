Tanz im Takt der Natur: Erster Act bekannt beim Kunstfest Weimar 2024

Die Choreografie „Sounding Light“ des Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan feiert beim Kunstfest in Weimar 2024 deutsche Erstaufführung.

Weimar Die Tanzkompanie Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan zeigt beim Kunstfest im Spätsommer 2024 die Choreografie „Sounding Light“. Der Ticketvorverkauf hat begonnen.

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan – das ist der erste große Name für das Kunstfest 2024 in Weimar. Das Festival will vom 21. August bis 8. September kommenden Jahres wieder ein großes Publikum mit zeitgenössischer Kunst begeistern. An zwei Abenden soll die taiwanesische Tanzkompanie ihre Choreografie „Sounding Light“ zeigen, die erstmals in Deutschland aufgeführt wird. Es ist der Auftakt zu einem sechsteiligen Tanz- und Performance-Schwerpunkt mit taiwanesischen Kunstschaffenden beim Kunstfest.

„Klingendes Licht“, wie das Stück des Choreografen Cheng Tsung-lung übersetzt hieße, ist inspiriert von den Geräuschen des Waldes, den Insekten und Vögeln, dem Wind in den Bäumen, erklärt Kunstfest-Leiter Rolf C. Hemke. Auf die Natur habe sich Cheng Tsung-lung in der Isolation der Pandemie zurückbesinnt. „Sounding Light“ sei das Ergebnis seiner Reflexion über das Gleichgewicht und Ungleichgewicht zwischen menschlicher Zivilisation und Natur.

Die Choreografie soll den Verlauf eines Tages voller Sonnenlicht nachzeichnen – gebrochen durch Wolken und Blätterschatten. Während die Tänzer Natur, Vögel und Insekten imitieren, werden ihre Körper zu Instrumenten. Der Ticketvorverkauf beginnt am 10. Dezember.