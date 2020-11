Im Rahmen des Projektes „Beweghoven“ begeisterte eine halbstündige Show in der Schwungfabrik die Zuschauer. Eigentlich diente die Aufführung am Ende der ersten Probenwoche der filmischen Dokumentation. Nach intensiver Abstimmung der Projektbeteiligten von We-Dance, Tasifan und der Musikschule Kisum konnte es jedoch kurzfristig möglich gemacht werden, 30 Angehörige der Künstler als Gäste im großen Saal zu begrüßen. Alle Beteiligten hoffen, dass dieses im Rahmen des Programms „Tanz und Theater machen stark“ geförderte Projekt in den kommenden Monaten auch einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden kann.