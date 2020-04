Nicht in der Tanzwerkstatt an der Brennerstraße, aber im Live-Stream im heimischen Wohnzimmerkönnen Tanzfans am Unterricht teilnehmen.

Weimar. So fern und doch ganz nah: Die Tanzwerkstatt Weimar erprobt Tanzunterricht via Live-Stream.

Tanzkurse per Livestream von Zuhause

Die Tanzwerkstatt Weimar hat ihren Betrieb auf Unterricht per Live-Stream umgestellt und sendet täglich direkt aus dem Tanzsaal in die Wohnzimmer. Wie die stellvertretende Leiterin Janina Reimer weiter mitteilt, läuft dazu außerdem eine „Danke“-Aktion. „Unser neuer Stundenplan lehnt sich an unseren normalen an, sodass so etwas wie Tanzschul-Flair aufkommt. Und mithilfe des Chats können wir uns mit den live eingeschalteten Kursteilnehmern verständigen. Der Tanzunterricht ist dadurch tausend Mal spannender geworden und wir können auch wieder besser auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen“, berichtet Janina Reimer weiter. Weil auch die Schnuppertanzwochen wegfallen, hat die Tanzschule für neue Tanzinteressierte eine Möglichkeit des Mittanzens gefunden. Interessenten können sich ein „Danke“ kaufen, mit dem sie an zwei Live-Stream Einheiten pro Woche teilnehmen können. Anna Gorbunova, Leiterin der Tanzschule, dankt allen für „die große Solidarität, die die Tänzer und Tänzerinnen uns seit Mitte März entgegen bringen“.

Mehr Infos unter: www.tanzwerkstatt-weimar.de