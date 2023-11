Tanzlinde lässt den Kranichfelder Baumbachplatz strahlen

Kranichfeld. Das rund 300 Jahre alte Naturdenkmal im Herzen der Zweiburgenstadt bietet für kurze Zeit ein Farb-Spektakel.

Es ist ein Vergnügen, dem nur wenige Tage beschieden sind: In goldgelben Tönen erstrahlte die Krone der altehrwürdigen Tanzlinde vor dem Kranichfelder Baumbachhaus zuletzt, und die herabrieselnden Blätter tauchten den gesamten Platz in die Farben des Herbstes. Durchaus passend zu „Hoch auf dem gelben Wagen“, Rudolf Baumbachs bekanntestem Vers. Das Naturdenkmal, übrigens eine Sommerlinde, wird auf ein Alter von rund 300 Jahren geschätzt und als immer noch vital eingestuft. Solche meist aus zwei Stämmen zusammengewachsenen Bäume, in deren Krone sich früher die Bühne für die Tanzkapelle befand, sind selten – in Deutschland existieren nur noch wenige Dutzend davon.