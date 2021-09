Tanzwerkstatt startet Kursbetrieb

Weimar. Die Tanzwerkstatt nimmt ihren Kursbetrieb wieder auf und startet mit Schnuppertanzwochen in allen Kursen.

10 Jahre Thüringer Tanzwerkstatt: Das Team um Anna Gorbunova, künstlerische Leiterin der Tanzschule am Kulturbahnhof Weimar,freut sich, dass nach den Sommerferien die Tanzkurse wieder aufgenommen werden können, – natürlich unter Einhaltung der Infektionsschutz-Maßnahmen. Ab sofort und bis zum 30. September lädt die Tanzwerkstatt zu vier Schnuppertanzwochen ein, in denen in allen regulären Kursen für Kinder und Jugendliche, sowie in den Fitnesskursen eine kostenlose Probestunde möglich ist. „So kann man ganz in Ruhe ausprobieren, was zu einem passt.“, sagt Anna Gorbunova. red

Mehr Infos unter: www.tanzwerkstatt-weimar.de