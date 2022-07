Tanzwerkstatt Weimar feiert 10. Geburtstag

Weimar. Breakdance, Salsa und Schautanz: Die Tanzwerkstatt Weimar begeht ihr Jubiläum mit einem Sommerfest. In die neue Saison startet das Team mit zahlreichen Kursangeboten.

Bei Cocktails und dem Blick auf die Ilm genossen zahlreiche Gäste das 10. Sommerfest der Tanzwerkstatt Weimar. 200 Tänzerinnen und Tänzer zeigten ihr Können auf der Bühne. In drei Tanzblöcken traten die Gruppen im Kindertanz, Kinderballett und Erwachsenen-Ballett, Hip-Hop, Showdance sowie Breakdance und Salsa Solo auf. Während des Festes nutzen etliche Gäste die Möglichkeit, am Infostand eine Probestunde mit dem Team der Tanzwerkstatt zu vereinbaren. Neben tänzerischen Darbietungen war ein weiteres Highlight des Tages eine riesige Jubiläumstorte. Mit dieser bedankte sich die Tanzwerkstatt bei ihrem Team und den zahlreichen Unterstützern. Zu ihnen gehören unter anderem die Sparkasse Mittelthüringen und die Kulturdirektion Weimar.

Nach dem Sommerfest bietet die Tanzwerkstatt zum Start in die neue Saison drei kostenlose Schnuppertanzwochen vom 29. August bis zum 16. September an. „Das ist eine großartige Gelegenheit, nicht nur verschiedene Tanzrichtungen auszuprobieren, in Bewegung zu kommen und sich weiterzuentwickeln, sondern auch unser Quartier am Bahnhof kennenzulernen“, sagt die Inhaberin Anna Gorbunova.

Am 10. September veranstaltet die Institution dann das Herbst-Tanzatelier und den Tag der offenen Tür. Ein Salsa-Workshop erwartet alle Interessierten am 8. Oktober. Diesen sowie alle Anfängerkurse im Paartanz für Erwachsene und Jugendliche empfiehlt die Tanzwerkstatt für diejenigen, die keine Vorkenntnisse haben. Erlernt werden unter anderem die Grundschritte für den langsamen Walzer, Foxtrott oder Discofox. In der darauffolgenden Woche findet am 15. und 16. Oktober der Wochenend-Crashkurs „Fit for Party“ statt. Außerdem beginnen mit der neuen Tanzsaison im September die Vorbereitungen für das Tanzmärchen. In diesem Jahr wird dazu die „Die Schneekönigin“ interpretiert.