Kameramann Moritz Anton (l), die Schauspieler Arndt Schwering-Sohnrey und Nora Tschirner halten ein Plakat mit dem Foto von Christian Ulmen. Sie stehen mit Regisseurin Mira Thiel vor der Villa Haar, wo am Vormittag gedreht wurde.

Weimar. Falsche Polizisten: Weimarer Tatort dreht in der Johannes-Schlaf-Straße.

Tatort-Polizei in der Weimarer Johannes-Schlaf-Straße

An so einen Polizei-Einsatz kann sich in der Johannes-Schlaf-Straße niemand erinnern. Schon gar nicht mit falschen Polizisten. Sie gehörten zu den Dreharbeiten für den Weimar Tatort „Der feine Geist“.

Tatortdreh im Viertel am Dichterweg in Weimar. Foto: Michael Baar

Inzwischen ist auch Nora Tschirner bei den Dreharbeiten angekommen. Sie wird als Kira Dorn mit Partner Lessing (Christian Ulmen) Zeuge eines Raubüberfalls. Das Drehbuch stammt von Murmel Clausen. Regie führt Mira Thiel.