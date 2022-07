Taubach feiert Sommerfest

Taubach. Mit dem Abendsingen der Chöre und dem Sommerfest der Feuerwehr steht den Taubachern gleich ein Doppel-Fest ins Haus.

Auch nach ihrer 900-Jahr-Feier haben die Taubacher Lust auf Geselligkeit. Fürs kommende Wochenende planen sie gleich doppelt.

Am Freitag, 8. Juli, wartet um 19 Uhr auf dem Kirchplatz das traditionelle Abendsingen der Taubacher Chöre. Ebenso guter Brauch ist es für den örtlichen Feuerwehrverein, tags darauf sein Sommerfest auszurichten. Das wird auch am Samstag, 9. Juli, so sein. Los geht es um 14 Uhr auf dem Kirchplatz. Die Jüngsten dürfen sich auf eine Hüpfburg, Schminken, Zielschießen mit der Kübelspritze und Zuckerwatte freuen. Wer mag, kann den sportlichen Vergleich im Kegeln suchen. Taubachs Frauen backen Kuchen. Der Rost brennt. Und für 16 Uhr hat sich im Vereinsraum Henning Hacke mit einem Puppenspiel angekündigt.