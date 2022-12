Taucherlebnisse im Kranichfelder Baumbachhaus

Ein weitgereister Taucher gastiert am Freitag im Baumbachhaus.

Impressionen aus der Unterwasserwelt im Kranichfelder Baumbachhaus: Der Jenaer Sven Dünkel gastiert am Freitag, 9. Dezember, ab 19 Uhr auf Einladung des Fördervereins im historischen Gebäude in der Zweiburgenstadt. Er bringt Fotos und auch bewegte Bilder von seinen Tauch-Ausflügen in Reviere vor Australien, Papua-Neuguinea, Ägypten, den Seychellen oder den Malediven mit. Im Zentrum stehen magische Momente und überraschende Begegnungen, die man auch schon als Tauchanfänger im Meer erleben kann. Der Eintritt ist frei.