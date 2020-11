Niemand wagte es am Montag in Weimar, schon zu frohlocken. Doch mit nur drei gemeldeten Neuinfektionen ist der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner, der die Dynamik der Infektionen zwischen unterschiedlichen Region vergleichbar macht, zumindest vorübergehend in der Stadt auf einen Wert unter 100 gesunken (98,33). Dort lag er seit dem 29. Oktober nicht mehr.

Seit der Wochenendmeldung wurden dem Weimarer Gesundheitsamt drei neue Infektionen gemeldet. Sie sind in zwei Fällen auf Ansteckungen innerhalb der Familie zurückzuführen. In einem Fall war der Infektionsweg bislang unbekannt. Gleichzeitig konnten am Montag 17 Personen als genesen eingestuft werden.

In Weimar gibt es laut Stadtverwaltung derzeit 101 aktuell Infizierte. Sechs Menschen mit Covid-19-Erkrankung werden im Klinikum behandelt (-1). In 34 Fällen konnte Montag die Quarantäne aufgehoben werden. Damit befanden sich noch 499 Menschen in häuslicher Isolation.

Im Weimarer Land hat sich ein am Wochenende als positiv gemeldeter Fall nicht bestätigt. Das Landratsamt wählte zur besseren Vergleichbarkeit die Zahlen vom Freitag als Bezugsgröße. Seitdem stiegen die Zahlen bis Montag, 17.30 Uhr, um acht Neuerkrankungen. Gleichzeitig gelten 17 Patienten als genesen. Insgesamt seien damit 153 Menschen im Weimarer Land aktiv krank.

Sorgen bereitet die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung. Sie ist im Landkreis um sieben Personen auf elf gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 102,4.

Auf vergleichbarer Größe zu Weimar befindet sich die Zahl von 501 Kontaktpersonen in Quarantäne. Sie ist aber allein seit Freitag um 79 gestiegen. Außerdem befinden sich weiterhin 29 (+10) Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.

Die Kreis-Zahlen schlagen sich auch konkret im Alltag nieder. So ist in Bad Berka zwar die Feuerwehr wieder voll einsatzfähig (Seite 15). Am Marie-Curie-Gymnasium wurde wegen einer bestätigten Infektion jedoch für eine 6. Klasse häusliche Quarantäne angeordnet. Zwei weitere Klassen sind vom Präsenzunterricht befreit, weil die Kontaktnachverfolgung noch läuft.