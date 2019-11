Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tausendundeine Nacht in Kranichfeld

Das Baumbachhaus in Kranichfeld öffnet sich am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr zu einem Dia-Vortrag, der in den Mittleren Osten führt. Schon öfter waren die Sonneberger Weltenbummler Gisela und Wilfried Hofmann im Oman unterwegs. Sie benutzten dabei die unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel. Zweimal durchradelten sie das Land und legten so gute 3000 Kilometer zurück. Außerdem absolvierten sie bereits 600 Kilometer zu Fuß durch das Sultanat. Nicht zuletzt erkundeten sie den Oman im Pkw. Was sie erlebten, berichten sie nun auch in Kranichfeld: von Berglandschaften, Oasen, Weihrauchbäumen, heißen Quellen, Palmenhainen, von der größten arabischen Wüste und ihren Sanddünen, von Beduinen mit ihren Kamelen und von der omanischen Küste mit langen Stränden, bizarren Klippen, Delfinen und Schildkröten.