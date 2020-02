„TeenEvent“ funktioniert auch für Erwachsene

Der Gründerphase ist sie entwachsen. Spätestens seit dem Auszug aus der Bauhaus Factory und dem neuen Büro im Palais Dürckheim an der Cranachstraße darf die Firma von Maria von Freyhold als etablierte Agentur gelten. Mit ihrer Firma TeenEvent hat sie 2019 ein wachstumsreiches Jahr absolviert.

Für die Weimarer Wirtschaftspreisträgerin von 2015 heißt Wachstum vor allem, in Breite und Qualität an den einzelnen Standorten zu wachsen. In mehr als 500 Städten bietet die Weimarer Agentur bereits ihre Veranstaltungen für Teens an. Die 600 will Maria von Freyhold nicht unbedingt erreichen, sondern an den bestehenden Standorten das Angebot verbreitern. Dafür braucht sie verlässliche und professionelle Partner vor Ort, die den Nerv der Jugendlichen treffen. „Von manchem haben wir uns deshalb in den letzten Jahren auch getrennt“, sagt sie.

Erst im Januar nahm TeenEvent neue Workshops rund um das Thema gesunde Ernährung ins Programm auf. Eine ausgebildete Rohkost- und Wildkräuter-Expertin vermittelt beim Herstellen von Wildkräuter Smoothies, welche Pflanzen man dafür wo entdecken kann und wie sie verarbeitet werden. Auch Basiswissen zu Geschmack und Eigenschaften von Wildpflanzen wird dabei vermittelt. „Unsere Events sollen immer Spaß machen und zugleich lehrreich sein“, sagt die Firmenchefin.

Am besten laufen die Workshops zum Make-up, auch Hairstyling und Fashion liegen weiter im Trend bei den Teens, während Geocaching – die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Empfänger – als Dauerbrenner gelten darf. Als Muter legte Maira von Freyhold im Livestyle- und Beautybereich Wert darauf, dass es um altersangemessene Beratung der Teenager geht, die sich auch in ihrem Selbstbewusstsein niederschlägt. „Die Erfahrung, dass manchmal weniger mehr ist, hat in diesem Alter noch nicht jeder gemacht“, sagt sie.

In Weimar selbst sind neun Workshops bzw. Events möglich: 3D Events, Food & Drinks, Film & Medien, Fotoshooting, Hairstyling, Make-up, Mode Design, Street Art & Graffiti oder auch Zauberei. Den Kern der Geschäftsidee hat TeenEvent dabei nie aufgegeben: Erlebnisworkshops für Teenager, als Geschenkidee oder Motivationsanreiz.

Das will das dreiköpfige Agentur-Team jetzt auch auf neue Art an die potenziellen Kunden tragen. Ende Februar ist TeenEvent zum ersten Mal auf der Thüringen-Ausstellung in Erfurt präsent. Am Kreativ-Wochenende (29.2./1.3.) entstehen dort mit den Besuchern in Halle 1 kleine witzige Geschenke, deren Herstellung man auch daheim wiederholen kann.

In Erfurt wird Maria von Freyhold auch auf die Firmenangebote hinweisen. „Vieles, woran Teenager Spaß haben, funktioniere bei erwachsenen Kunden oder Mitarbeitern ebenfalls“, sagt sie: durch Emotion, Motivation oder Imagepflege bei Firmenjubiläen oder Tagen der offenen Tür.