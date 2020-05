Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teilweiser Neustart im Kranichfelder Kulturbetrieb

Das kleine Museum im Kranichfelder Baumbachhaus und die Falknerei auf der Niederburg kehren in der kommenden Woche aus der Corona-Zwangspause zurück. Wie die Leiterin des Kultur- und Tourismusamtes der Zweiburgenstadt, Susanne Mnich, mitteilte, sind bei Falkner Herbert Schütz wieder tägliche Flugvorführungen jeweils um 15 Uhr geplant – unter Einhaltung der geltenden Abstands-Regelungen.

Das kleine Museum im Geburtshaus von Rudolf Baumbach sowie die Sonderausstellung sind ab dem 13. Mai wieder mittwochs bis freitags jeweils 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Kultur- und Tourismusamt empfiehlt Besuchern, einen Mund- Nase-Schutz zu tragen.

Der Betrieb im Kellerkino des Baumbachhauses sowie gastronomische Angebote (Kaffee in der Remise oder an der Tanzlinde) seien in Vorbereitung, so Mnich. Konkrete Termine dafür gebe es aber noch nicht. Hingegen stellte sie nach Pfingsten, also Anfang Juni, die Wiedereröffnung des Oberschlosses mit der dortigen Ausstellung sowie der Tourist-Information im Baumbachhaus in Aussicht. Unter anderem mit Steuerung der Besucherzahlen und „kluger Besucherführung“ werde man die Abstands- und Hygienevorgaben des Freistaates und der Gesundheitsbehörden einhalten.