Viele Frauen in der Region arbeiten Teilzeit in der Gastronomie.

Teilzeit in der Region ist weiblich

Teilzeit ist weiblich: In der Stadt Weimar und im Weimarer Land arbeiten Frauen zwar genauso häufig in sozialversicherungspflichtigen Jobs wie Männer – doch oftmals in Teilzeit. Das zeigt die Datenanalyse der Arbeitsagentur zum Internationalen Frauentag. Frauen in Weimar sind zu 57 Prozent und Frauen im Kreis zu 67 Prozent sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Allerdings sind in Stadt und Kreis etwa drei von vier der Teilzeitbeschäftigten Frauen. „Und ihre Zahl ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen“, sagt Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Erfurt. Von knapp 24.400 sozialversicherungspflichtigen Jobs in Weimar sind 8500 (35 %) verkürzt. Hier arbeiten 6577 Frauen. Im Weimarer Land arbeiten von 26.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 7500 (29 %) verkürzt. Davon sind 6.600 Frauen. „Für viele Frauen ist es wichtig, den Beruf und die Familie zu vereinbaren. Sie wünschen sich Teilzeitstellen“, sagt Ströhl.

Kritischer sieht das die Gewerkschaft NGG: Wenn nicht nach Tarif gezahlt werde, träfen niedrige Löhne häufig auf Teilzeitjobs und befristete Stellen. „Die Folge sind geringe Einkommen und im Alter Mini-Renten, die Frauen beim Amt aufstocken müssen“, so NGG-Geschäftsführer Jens Löbel.