Antje Tillmann (MdB, CDU) lädt in ihrem Wahlkreis zur Telefonsprechstunde ein.

Weimar. MdB Antje Tillmann steht am Telefon Rede und Antwort.

Telefonische Sprechstunde

Ihre nächste Telefonsprechstunde hält MdB Antje Tillmann am Donnerstag, 16. April. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Fragen zwischen 10 und 11 Uhr an die heimische Bundestagsabgeordnete wenden. Zu den umfangreichen Hilfspaketen des Bundes, Krediten, Einmalzahlungen, Mieterschutz und einigem mehr gibt es viele Fragen, weiß Antje Tillmann. Aber auch andere Themen sollen nicht vollständig in den Hintergrund treten.

Telefon 03643/850582 oder E-Mail an antje.tillmann@bundestag.de