Teure Fotos an der Park-Grundschule

Die semistationäre Einrichtung – hier bei einem Einsatz in der Rainer-Maria-Rilke-Straße – zieht am 12. Oktober an den Ehringsdorfer Ziegelgraben um.

Auch in der letzten Woche vor den Herbstferien ist Weimars Semistation wieder für die Schulwegsicherung im Einsatz. Durch den städtischen Ordnungsdienst wird der mobile Blitzer nach Angaben der Verwaltung am Montag, dem 12. Oktober, zum Schutz der kleinen Park-Grundschüler im Bereich Ziegelgraben/Weimarische Straße aufgestellt. Sollte an anderer Stelle in der Stadt Bedarf dafür bestehen, könne er jederzeit von dem Standort abgezogen werden, so der Hinweis.