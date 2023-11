Theater zieht um: Weimars E-Werk feiert Einweihung in der Redoute

Weimar. Der Ausweichspielort, den ab 2027 auch das Große Haus des DNT nutzt, wird mit einer Party, der Herzblattshow und weiteren Programmpunkten eingeweiht.

Wegen notwendiger Bauarbeiten muss das DNT Weimar das E-Werk für zwei Jahre verlassen und zieht in eine neue Spielstätte um. Die Redoute, das ehemalige „Haus der Offiziere“ in der Ettersburger Straße 61 bietet in der kommenden Zeit die Bühne für Inszenierungen. Ab 2027 wird es auch Ausweichquartier für das Große Haus werden. Am 1. Dezember wird die Redoute wiedereröffnet.

Hommage an Lennon wird zum Auftakt in der Redoute

Das Gebäude von 1974 beherbergte zu DDR-Zeiten das Führungspersonal der sowjetischen Gardearmee. Bereits 1997 wurde es als Ausweichspielstätte des DNT genutzt und Redoute getauft. Die Hommage „John Lennon – Across the universe“ feiert am Vorabend des 1. Dezember dort Premiere. Bereits ab 16 Uhr können Interessierte das Haus erkunden. Für Kinder gibt es um 16.15 Uhr eine szenische Lesung von Grzegorz Kasdepkes Kinderbuch „Das Tier in meinem Bauch“ sowie um 17 Uhr das Familienkonzert „Einmal tanzend um die Welt“ mit dem Kröro Quartett. 16.15 Uhr und 18 Uhr starten Hausführungen durch die Redoute und den Probensaal der Staatskapelle Weimar. Angeboten wird zudem ein Tanzworkshop mit der Choreographin Ester Ambrosino um 18.30 Uhr.

Zur Wiedereröffnung der Redoute kehrt auch ein Publikumsliebling vom Theaterfest zurück: Die Herzblattshow ist gleich zweimal, um 20 und 21 Uhr, zu erleben. Anschließend soll ab 22 Uhr die Einweihung mit einer „Housewarming Party“ in Kooperation mit dem Nachtclub „Zebra“ gebührend gefeiert werden. Der Eintritt zur Redoute-Eröffnung ist frei.

Anmeldung zum Tanzworkshop bis 29. November unter theaterpaedagogik@natioaltheater-weimar.de