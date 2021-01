Themenjahr „Neue Natur“ findet größtenteils draußen statt

Trotz Corona freut sich die Klassik Stiftung Weimar auf das Jahr 2021. Das bekräftigte am Dienstag Stiftungssprecher Franz Löbling. Ab 17. April veranstalte die Stiftung ihr großes Themenjahr zur Beziehung von Mensch und Natur. Gemeinsam mit ihren Gästen reflektiere die Stiftung in Ausstellungen, Festen, Podiumsdiskussionen, Workshops und vielen mehr das schwierige Verhältnis zu unserer Umwelt in den Wissenschaften, in der Kunst und Gartenkunst, in Literatur und Ernährung bis hin zur politischen Debatte über den Klimawandel. Als Außenstandorte der Bundesgartenschau 2021 stehen dabei erstmals die historischen Parks und Gärten der Klassik Stiftung im Fokus. Mit dem Themenjahr 2021 „Neue Natur“ zeigt sich nach Angaben des Stiftungssprechers „die strategische Neuausrichtung der Klassik Stiftung Weimar erstmals konkret“.

Die Stiftung sei zuversichtlich, dass „wir vieles von dem, was wir für das Themenjahr ,Neue Natur‘ geplant haben, auch umsetzen können: Denn das meiste findet draußen statt“. Aber natürlich plane die Stiftung auch mit hybriden oder rein digitalen Veranstaltungs- und Ausstellungsformaten. Sobald es ihr die allgemeinen Umstände erlauben, ihre Häuser wieder zu öffnen, „stehen wir mit unseren Hygienekonzepten bereit“. Dann nämlich könnten im Themenjahr „Neue Natur“ neue Dauerausstellungen beispielsweise im Gärtnerhaus Belvedere, im Römischen Haus und in der Parkhöhle besichtigt werden sowie auch die beiden Hauptausstellungen der Stiftung 2021 im Schiller-Museum „Ich hasse die Natur!‘ - Mensch, Natur, Zukunft“ vom17. April bis 29. August und „Landschaften im Licht. Der Impressionist Ludwig von Gleichen-Russwurm“ vom 16. September bis 9. Januar 2022.

Darüber hinaus wird es nach Angaben aus der Stiftung noch mehrere kleine Präsentationen im Nietzsche-Archiv, der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, dem Bauhaus-Museum und in Kooperation mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten im Kirms-Krackow-Haus geben.

Wie der Stiftungssprecher weiter informiert, seien der Stiftung auch in diesem Jahr bedeutende Fortschritte bei den großen Infrastrukturprojekten wichtig: dem Stadtschloss und dem Goethe-Wohnhaus. Auch werde das Stammhaus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek darauf vorbereitet, zum Ende des Jahres eine neue Ausstellung der Cranach-Werke der Stiftung zu zeigen: „Cranachs Bilderfluten“. Die Stiftung arbeite derzeit zwar größtenteils im Homeoffice, aber sie arbeite gezielt, engagiert und immer munter fort. Auch die bestehenden Forschungs- und Editionsprojekte, darunter die Provenienzforschung, werden fast ohne Einschränkungen fortgesetzt. Auch ihre digitale Transformation treibe die Stiftung mit Hochdruck voran.