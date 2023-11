Thomas Gottweiss führt jetzt CDU-Fraktion im Kreistag Weimarer Land

Weimar. Der Kreisverband teilt in nur zwei Sätzen den nächsten Ämterverlust für Mike Mohring mit.

Nächster Ämterverlust für Mike Mohring: Er hatte bereits am 4. November den Kreisvorsitz an Landrätin Christian Schmidt-Rose abtreten müssen. Am Dienstag teilte der CDU-Kreisverband in zwei knappen Sätzen mit, dass der Landtagsabgeordnete Thomas Gottweiss „zum neuen Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Kreistag Weimarer Land gewählt“ wurde. Dieser habe „Mike Mohring für seine langjährige Arbeit an der Spitze der CDU-Kreistagsfraktion“ gedankt.