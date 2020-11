Das Land Thüringen will sich von einer weiteren Immobilie in Weimar trennen. Es hat das villenartige Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Allee 2 ausgeschrieben, das als Kulturdenkmal ausgewiesen ist.

Das rund 514 Quadratmeter große Grundstück befindet sich direkt an der Ecke zur Berkaer Straße. Das Gebäude an sich hat nach Angaben des für den Verkauf zuständigen Landesamtes für Bau und Verkehr auf zwei Geschossen eine Nutz- und Wohnfläche von insgesamt 244 Quadratmetern. Dieses allerdings zurzeit nur theoretisch. Denn das Land beurteilt den Zustand des Gebäudeinneren als Rohbau.

Das Gemäuer wurde etwa 1895 im Stil der Neo-Renaissance errichtet und fällt vor allem durch die Fassadenverblendung mit rotbraunen Klinkern auf. Im Kontrast dazu stehen sandgelbe Zementgussteile, beispielsweise der Sockel, die Eckquader, Fensterrahmen und Gesimse.

Interessantester Bewohner dürfte Otto Hauser gewesen sein, der 1927 mit seiner Familie eine Wohnung in der damaligen Carl-Alexander-Allee 2 bezogen hat. Der Kunsthändler aus der Schweiz widmete sich mit überwiegend autodidaktisch angeeigneten Kenntnissen, die er später mit einem Studium untermauerte, der Archäologie. Obwohl er in Frankreich berühmte Steinzeit-Fundstellen entdeckte, war er unter Wissenschaftlern weniger hoch angesehen. Allerdings erfreuten sich seine populärwissenschaftlichen Bücher zur Urgeschichte in vielen Ländern bei der Leserschaft großer Beliebtheit. Dennoch ging er mit einem neu gegründeten Verlag in Weimar in Konkurs und verließ die Stadt 1929.

In den 1990er-Jahren wurde das Dach der Immobilie saniert. Zum Rohbau, wie es das Land einschätzt, wurde das Gebäude im Jahr 2002. Seinerzeit sei eine neue Nutzung vorbereitet – aber letztlich nicht realisiert worden. Dabei seien die Oberböden entfernt und im Mansardengeschoss mehrere nicht tragende Innenwände entfernt worden. Zusätzlich wurde den Angaben zufolge damit begonnen, die Elektroinstallation zu erneuern und Unterverteilungen, Unterputzdosen und Elektrokabel zu installieren. Sanitäranlagen sind überhaupt nicht vorhanden. Daher, so die Schlussfolgerung, sei das Gebäude für Wohnzwecke in diesem Zustand nicht nutzbar.

Wie dieser Zustand verändert werden könnte, müssten die potenziellen Käufer vor dem Hintergrund des Status als Denkmal mit der Bauaufsicht und vor allem der Denkmalschutzbehörde klären. Zumal das Gebäude auch noch zu Denkmalensemble „Südliche Stadterweiterung“ gehört.

Wie beim Land üblich, fällt eine Verkaufsentscheidung grundsätzlich auf der Basis des höchsten Kaufgebotes. Dieses dürfte deutlich höher ausfallen als der Wert von 460.000 Euro, den ein Gutachten für die Immobilie ausgewiesen hat.