Thüringer Autorin liest in der „LiteraturEtage“ in Weimar

Weimar. Mona Krassu erzählt in Weimar die Geschichte junger Menschen, die das DDR-Regime auf Kurs zu bringen versuchte. Es geht auch um die Schikanen in den sogenannten Tripperburgen.

Zu einer Lesung öffnet die Literarische Gesellschaft am Donnerstag, 2. März, 19 Uhr, die „LiteraturEtage“ in der Eckermann-Buchhandlung an der Marktstraße. Hier ist Mona Krassu mit ihrem Roman „Falsch erzogen“ zu Gast.

Zur Handlung: Solveig Eckstein hat viele Träume, etwa den, eine herausragende Schauspielerin zu werden. Sie ist ein hübsches und intelligentes Mädchen, liebt Gedichte und liest, wenn andere Kinder spielen. Sie hat alle Voraussetzungen, ihren Traum zu leben. Aber, sie wächst in der DDR auf. Was passiert in einer Diktatur mit Kindern, die schon als Schüler nicht ins sozialistische System passen, weil sie Parolen hinterfragen und widersprechen? Die Funktionäre in der DDR haben ihre Methoden. Sie nutzen auch Mittel der Medizin, wenn es darum geht, junge Menschen auf Linie zu bringen. Wie Mädchen und junge Frauen in den sogenannten Tripperburgen gedemütigt und misshandelt wurden, erzählt Mona Krassu in „Falsch erzogen“.

Die Autorin wurde 1969 in Weida geboren und lebt heute in Gotha. Sie erlernte im VEB Maxhütte Unterwellenborn den Beruf einer Wirtschaftskauffrau. Zahlreiche ihrer Gedichte wurden in Anthologien veröffentlicht und ins Französische übersetzt. 2016 erschien ihr Romandebüt „Alles Schafe“.