Das in Weimar beheimatete Thüringer Bach Collegium will musikalische Schätze heben und künftig mindestens eine CD pro Jahr einspielen.

Thüringer Bach Collegium will musikalische Schätze heben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Bach Collegium will musikalische Schätze heben

Das Thüringer Bach Collegium hat sich zwei Jahre nach seiner Gründung vorgenommen, weitere musikalische Schätze zu heben und diese als CD aufzunehmen. Geleitet wird das Ensemble von Gernot Süßmuth, dem Nachfolger Johann Sebastian Bachs als Konzertmeister der Staatskapelle Weimar. Geschäftsführer und Kontrabassist ist Christian Bergmann, der seit 18 Jahren in der Staatskapelle spielt.

In Kooperation mit dem Plattenlabel „Capriccio“ und Deutschlandfunk Kultur sollen in den nächsten zehn Jahren jährlich ein bis zwei CD aufgenommen werden. Dazu wird das Ensemble von Musikwissenschaftlern betreut, die Auswahl der Komponisten und Stücke ergibt sich aus einer Art „Schatzsuche“ in Archiven der Thüringer Fürstenhöfe und Notensammlungen der „Adjuvanten“.

Die Suche hat bereits eine Wiederentdeckung zu Tage gefördert. Das erste CD-Projekt 2020 wird die Aufführung und Aufnahme von Werken Anton Schweitzers (1735–1787). In Coburg geboren, wirkte er u. a. in der Hofkapelle von Fürst Ernst Friedrich Karl von Sachsen-Hildburghausen und als Kapellmeister einer freien Theatergruppe auch am Hof von Anna Amalia.

Schweitzer gehörte zu den „Großen“ seiner Zeit, seine Werke haben auch Mozart sehr beeindruckt. Auf der CD finden sich die Osterkantate „Die Auferstehung Christi“ mit einem Libretto von Fürst Ernst Friedrich Karl von Sachsen-Hildburghausen, die Erntedank-Kantate „Lobet ihr Knechte den Herren“ sowie Kyrie und Gloria.

Dazu gibt es zwei Konzerte, so am 25. April um 16 Uhr die Saisoneröffnung in der Kapelle „Vox coelestis“. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für das CD-Projekt wird gebeten.