Thüringer Eisenbahnverein startet mit Fahrt von Weimar nach Berlin in die Saison

Weimar. Nostalgiezug werde von Diesellok der Baureihe 132, auch Ludmilla genannt, gezogen. Los geht es in Weimar am 22. April.

Der Thüringer Eisenbahnverein startet am 22. April mit einer Sonderfahrt in die Saison. Der Nostalgiezug, aus Wagen der Reichsbahn im Stil der 80/90er bestehend, wird von einer Diesellok der Baureihe 132, auch Ludmilla genannt, gezogen.

Die Fahrt führe über Weißenfels, Halle, Dessau, Potsdam und die Teile der Berliner Stadtbahn nach Schöneweide und Lichtenberg. Beim fünfstündigen Aufenthalt in Berlin könne die Stadt auf eigene Faust erkundet oder das Eisenbahnfest der Berliner Eisenbahnfreunde in Schöneweide besucht werden. Die Abfahrt in Weimar ist um 7.45 Uhr geplant, die Rückankunft gegen 21.15 Uhr.

Infos und Buchung: www.thueringer-eisenbahnverein.de oder Telefon: 0177 / 3385415