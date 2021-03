Tiefengruben putzt sich für den Frühling heraus

Tiefengruben. 48 Teilnehmer beim Tiefengrubener Frühjahrsputz füllen einen Grünschnitt-Container und sechs große Müllsäcke mit den Winter-Hinterlassenschaften.

48 Erwachsene, Jugendliche und Kinder folgten dem Aufruf des Tiefengrubener Ortsteilrates zum traditionellen Frühjahrsputz im Rundplatzdorf. Die Aktion am Samstag funktionierte auch unter Corona-Bedingungen: Die Organisatoren um Ortsteilbürgermeister Axel Pollex hatten eine Liste mit Arbeitsschwerpunkten vorbereitet und teilten die Freiwilligen dorthin ein – so weit wie möglich den Wünschen der Teilnehmer entsprechend. Diese agierten in kleinen Trupps (zwei bis drei Arbeitende) oder Familienteams. Selbst auf die gewohnte Belohnung am Ende mussten sie nicht verzichten: Auf dem Platz zwischen Kirche und Bürgerhaus gab es ab 13 Uhr Wiener mit Brötchen und diverse Getränke, die Abstände blieben immer gewahrt.