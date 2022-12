Tiefengrubener Chor tritt daheim und in Bad Berka auf

Tiefengruben. Am 4. und 8. Dezember sorgt „A tempo“ für weihnachtliche Stimmung in der heimischen Kirche sowie in Bad Berka.

„Jetzt glänzen tausend Lichter hell“: Unter dieses Motto hat der Frauenchor „A tempo“ aus Tiefengruben seine beiden Konzerte in den nächsten Tagen gestellt. Los geht es am Sonntag, 4. Dezember, in der heimischen Dorfkirche mit einem familiären Weihnachtskonzert ab 16 Uhr, bei dem Bewohner zum Mitsingen eingeladen sind. Der traditionelle große Advents-Auftritt in der Bad Berkaer Stadtkirche St. Marien folgt am Donnerstag, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr. Hier erklingen neben deutschen Weihnachts-Klassikern wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „O du fröhliche“ auch weniger bekannte Lieder etwa aus der Ukraine, Griechenland oder Dänemark. Die rund 20 Sängerinnen freuen sich auf viele Besucher, der Eintritt zu beiden Terminen ist frei.