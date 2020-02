Tiefengruben. In Tiefengruben ist ein Stück des südlichen Ufers am idyllischen Gewässer abgebrochen. Dadurch hat der Teich auch viel Wasser verloren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tiefengrubener Dorfteich braucht eine Reparatur

Auch ohne strengen Winterfrost ist der Dorfteich von Tiefengruben in den letzten Wochen zum Sorgenkind im Rundplatzdorf geworden. Mutmaßlich der Zahn der Zeit sowie Unterspülung sind der Grund, dass am südlichen Ufer des sonst so idyllischen Gewässers ein ganzes Uferstück weggebrochen und damit auch eine nicht geringe Menge Wasser abgeflossen ist. Die erforderlichen Reparaturarbeiten unter Verantwortung des städtischen Bauamtes in Bad Berka haben begonnen, neue Felssteine für das Packlager liegen bereits vor Ort. Das Wetter muss aber mitspielen, Dauerregen oder Frost würden alles verzögern.