Tiefurter Mühlenkonzerte: Klavier zu vier Händen

Tiefurt Das Duo „FourTe“ spielt das erste Konzert des Jahres in der Alten Mühle in Tiefurt

Zum Neujahrskonzert gastiert am Sonntag, 14. Januar, das Weimarer Duo „FourTe“ erstmals bei den Tiefurter Mühlenkonzerten. Bei dem Ensemble handelt es sich um ein Klavierduo, dessen Besonderheit es ist, seine Konzerte sowohl auf zwei Flügeln, als auch vierhändig auf einem Flügel darzubieten.

Das Duo wurde 2014 in Weimar als deutsch-japanisches Projekt der Pianisten Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi gegründet und der Name „FourTe“ setzt sich aus den Worten „four“ (englisch: vier) und „Te“ (japanisch: Hand) zusammen. Nach Weiterbildungen als Stipendiaten bei renommierten Meisterkursen in Salzburg sowie in Ten Hai bewiesen sie ihr Können bei internationalen Wettbewerben, wie zum Beispiel in Paris und Turin, bei denen sie auch Preise gewannen. Seitdem konzertieren die Künstler inzwischen weltweit mit ausdrucksstarken Programmen.

Das Ensemble wird in Kritiken immer wieder gelobt für seine Virtuosität und Leidenschaft im klanglichen Ausdruck. In Tiefurt erklingen Werke für Klavier zu vier Händen von Franz Schubert, Antonín Dvořák und Maurice Rabel sowie einem eigenen Arrangement des berühmten „Karnevals der Tiere“ von Camille Saint-Saëns. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr und der Eintritt beträgt 10 Euro.