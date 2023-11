Tiefurter Mühlenkonzerte: Piano pur von Bach bis Chopin

Michael Dorner spielt in der Alten Mühle in Tiefurt (Archivbild).

Tiefurt. Michael Dorner gibt ein Klavierkonzert in der Tiefurter Mühle. Auf dem Programm stehen Klassiker der Klavierkompositionen.

Mit einem Solo-Rezital von Pianist Michael Dorner wird am Sonntag, 19. November, 16 Uhr, die Reihe der Tiefurter Mühlenkonzerte fortgesetzt. In der Alten Mühle spielt er unter dem Titel „Piano pur von Bach bis Chopin“. Michael Dorner gilt laut Veranstalter als bekannter Pianist seiner Generation, mit einer langen Liste an Engagements und Auszeichnungen. Er lehrt an der Weimarer Musikhochschule.

Interessierte Zuhörer melden sich unter wir@swpwe.de oder Tel.: 03643/8789217